NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Stellantis vor dem E-Mobilitäts-Tag am 8. Juli von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marge des Fahrzeugherstellers dürfte im ersten Halbjahr über acht Prozent liegen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie leidet ihm zufolge aber weiterhin unter mangelnder Beachtung im Vergleich zu VW und Ford./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 19:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2021 / 19:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.