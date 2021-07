NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Stellantis nach Aussagen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Grundlage eines optimistischen Ausblicks auf die Profitabilität seien die Zusammenstellung der Produktpalette und die Nettopreise, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das decke sich mit den Aussagen anderer Automobilhersteller. "Willkommen, aber wie erwartet", lautete das erste Fazit des Experten./bek /gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 03:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 03:18 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.