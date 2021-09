FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Bündnis werde stärker, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den Einstieg von Daimler in die Batterie-Allianz von Stellantis und Totalenergies. Bislang seien europäische Autobauer bei Akku-Technologie eher von wenigen asiatischen Zulieferern abhängig. Insofern könnte dieser Schritt zu einer Diversifizierung der Lieferkette und zu mehr Unabhängigkeit beitragen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 06:10 / GMT



