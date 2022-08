ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis nach einem Medienbericht über eine wieder normale Produktion in den französischen Werken nach der Sommerpause auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Diese Information sei insofern beruhigend, als der Autozulieferer Aptiv seine 2022er-Produktionsprognose für Europa jüngst reduziert habe, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 07:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.