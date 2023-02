NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis vor den am 22. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst George Galliers geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass Stellantis mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 11,1 Milliarden Euro und einer Konzernmarge von 12,3 Prozent in der zweiten Jahreshälfte 2022 die besten Margen unter den Massenautoherstellern erzielt haben dürfte. Er liegt mit seinen Annahmen für Stellantis über dem Konsens./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 05:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



