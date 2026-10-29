Stellantis Aktie
|4,20EUR
|0,00EUR
|-0,02%
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
Stellantis Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich 15 Prozent. Dabei trage er dem höheren Inflationsumfeld und dem verschärften Preiswettbewerb Rechnung. Kurzfristig dürfte sich der Autobauer darauf fokussieren, das Geschäftsjahr mit einem starken Zufluss an Betriebskapital abzuschließen und die Umsetzung seines Kosteneinsparprogramms weiter zu beschleunigen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,20 €
|
Abst. Kursziel*:
42,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Impulsarmer Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich unentschlossen (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP 2: VW-Rivale Stellantis wieder in den roten Zahlen - Aktie springt hoch (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP: VW-Rivale Stellantis rutscht wieder in die roten Zahlen - Aktie erholt (dpa-AFX)
Analysen zu Stellantis
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|4,20
|-0,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:54
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:53
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets