Stellantis overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis nach der Hauptversammlung und einer Aktualisierung der allgemeinen Konzernstrategie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Unter anderem habe Vorstandschef Carlos Tarvares einen umfassenden Überblick über die Elektrifizierungsstrategie über alle Plattformen und Komponenten hinweg gegeben sowie über die Kapazität der Batterien, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Batterie-Tag des Autobauers am 8. Juli dürfte seines Erachtens genauso überzeugend und damit ein klarer Kurstreiber werden wie der Batterie-Investorentag von VW./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 07:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2021 / 07:56 / BST



