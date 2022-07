NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Angesichts der günstigen Bewertung des Autokonzerns befürchteten die Anleger wohl eine Preisverschlechterung wie in früheren Geschäftszyklen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht der Franzosen. Die Rabatte lägen in Europa und Nordamerika am Rekordtief, was nicht zu halten sei. Für das abgelaufene erste Halbjahr rechnet er aber mit "unglaublichen Zahlen" gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 00:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 00:45 / BST



