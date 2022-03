NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis nach dem Kapitalmarkttag des Autokonzerns von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Management habe einen sehr ehrgeizigen Plan mit erheblicher Preissetzungsmacht vorgelegt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings stelle sich die Frage, inwieweit der zunehmende Wettbewerb die langfristigen Ziele des Unternehmens beeinträchtigen könne./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 14:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2022 / 14:16 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.