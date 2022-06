NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Gespräche mit Führungskräften und die Besichtigung zweier Produktionsstandorte in Frankreich hätten ihm gezeigt, dass der Autobauer weiter daran festhalte, trotz der Branchentransformation hin zu Elektroantrieben an der Belegschaftszahl festzuhalten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei eine potenziell negative Nachrichten für Zulieferer, vor allem für die Hersteller von Elektrokomponenten, deren Produktion Stellantis zunehmend selbst übernehmen wolle./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 13:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2022 / 13:39 / EDT





