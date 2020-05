FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Umsätze mit Halbleitern für die gebeutelte Autoindustrie dürften im laufenden Jahr um 13 Prozent sinken, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für 2021 rechnet der Experte jedoch mit einer Erholung um 16 Prozent und zählt in diesem Zusammenhang Infineon und STMicro zu seinen bevorzugten Sektorwerten./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2020 / 04:11 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.