NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics mit "Hold" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Mark Lipacis hob in einer am Montag vorliegenden Studie die Fundamentaldaten des Chipherstellers positiv hervor. Zudem sei das Unternehmen ein wichtiger Zulieferer für Angebote rund um das branchenumwälzende Thema Internet der Dinge und dürfte seine Dividenden innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate erhöhen. Angesichts des aktuellen Kursniveaus bevorzuge er allerdings einen besseren Einstiegszeitpunkt in die Aktien./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 15:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.