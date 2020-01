NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat STMicroelectronics nach zuletzt überdurchschnittlicher Kursentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 23,90 auf 24,50 Euro angehoben. Der Aktienkurs spiegele nun größtenteils die Argumente wider, die ihn im August 2019 zu seiner Kaufempfehlung bewogen hätten, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigt Duval nun auch seine Schätzungen für das Jahr 2024 in seinem Bewertungsmodell für den Halbleiterkonzern./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.