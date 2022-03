NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einem Treffen mit dem Finanzchef Lorenzo Grandi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Chipkonzern bleibe zuversichtlich, was die Ziele angeht, und spüre bisher offenbar keine Abschwächung der Nachfrage, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Versorgung der Autoindustrie mit Chips bleibe aber ein kritisches Thema./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2022 / 08:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.