NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Investoren seien im Vergleich zum Herbst 2022 allgemein vorsichtiger geworden, was Engagements im Halbleiterbereich betreffe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich fühlten sich die Investoren aus Europa "wohler" mit der Branche als jene aus den USA. Sie präferierten STMicro aufgrund ihrer Bewertung, hielten aber auch viel von Infineon./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 20:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.