ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Burgfrieden im US-chinesischen Handelsstreit und die Aussetzung des Huawei-Banns durch die USA seien positiv für den Halbleiterhersteller, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn das Unternehmen sei besonders exponiert, weil es seine Geschäfte mit den betroffenen Branchen mache. Dabei mache der chinesische Telekomriese und Netzwerkausrüster Huawei als Kunde fast fünf Prozent der Konzernumsätze aus./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 04:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.