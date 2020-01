ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller könne in den kommenden zwei Jahren deutlich stärker wachsen als die Branche, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür sprächen das Produktportfolio des Unternehmens und die Absatzmärkte./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 13:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2020 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



