ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat STMicroelectronics nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. In allen drei Segmenten des Chipherstellers seien die Umsätze besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem nannte er die Aussagen zum angelaufenen zweiten Quartal "solide". Die neuen Ziele für 2021 seien indes zwar höher als am Markt erwartet, bedeuteten allerdings nur ein fünfprozentiges Wachstum in der zweiten Jahreshälfte verglichen mit der des Jahres 2020./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 06:17 / UTC

