NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der zuletzt deutlichen Kursgewinne sollten die Aktien des Chipherstellers weiter von einer Erholung langzyklischer Branchen wie etwa der Automobilindustrie im kommenden Jahr profitieren, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere blieben sein bevorzugter Sektorwert./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2019 / 00:15 / BST



