NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Da die Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G nun real werde, dürften die Erwartungen in der gesamten Branche noch zunehmen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei zähle STM mit der Ausrichtung auf Smartphones und Autos zu seinen Favoriten./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 20:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / 00:15 / GMT



