NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für STMicroelectronics von 30,50 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die steile Kurs-Abwertung wegen der Corona-Pandemie mache Papiere aus dem Halbleiter- und Hardware-Sektor zunehmend attraktiv, wenngleich die meisten bis auf Nokia ihre Bewertungstiefs noch nicht erreicht hätten und die Marktschätzungen erst noch sinken müssten, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bevorzugt Telekomausrüster gegenüber Halbleiterkonzernen. Für den Chiphersteller STMicro senkte er seine Prognosen besonders deutlich./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 03:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





