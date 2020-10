LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Umsatzzahlen von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Umsatzentwicklung des Chipherstellers im dritten Quartal und die Erwartungen an das vierte seien nicht nur der Zyklizität zu verdanken, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seines Erachtens geht dies auch auf die starke Ausrichtung des Konzerns auf strukturelles Wachstum zurück. Nächste Kurstreiber dürften die anstehenden Investorenveranstaltungen sein./ck/ajx



