NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen aus der Branche zum ersten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Aus den Kommentaren der Chip-Hersteller lasse sich eine große Nachfrage nach Verbindungshalbleitern aus Siliziumkarbid (SiC) herauslesen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Diese ermöglichten die Digitalisierung des Automobils, das somit zu einem "Smartphone auf vier Rädern" werden könnte. Mit Blick auf STMicro bekräftigte Duval gleichwohl seine vorsichtige Haltung./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 02:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.