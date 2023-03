FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Diese wertete Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie als negativ. So liege das bereinigte operative Ergebnis des Anbieters von In-vitro-Diagnostik um fast ein Viertel unter seiner Schätzung. Die für 2023 in Aussicht gestellten Ziele implizierten um bis zu 20 Prozent sinkende Konsensschätzungen./bek/gl



