HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat das Kursziel für Stratec vor den Quartalsberichten und Ausblicken von auf In-vitro-Diagnose-Medizinprodukte und Life-Science-Forschung ausgerichteten Unternehmen von 125 auf 77 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Analyst Odysseas Manesiotis, der nun auch die Beobachtung von Stratec und Tecan übernommen hat, aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Präferenzen innerhalb des Sektors neu. Qiagen sei angesichts viel versprechender Wachstumschancen nach Covid-19 an die Spitze der Liste gerückt. Andere Unternehmen, darunter Stratec, müssten wohl noch eine Margenkorrektur für 2023 und darüber hinaus einpreisen./ck/gl



