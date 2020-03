HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Ströer nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Angetrieben vom starken Marktumfeld im Bereich Außenwerbung sprach Analystin Catharina Claes in einer am Dienstag vorliegenden Studie von soliden Jahreszahlen. Ströer sei in allen Segmenten profitabel und die positive Entwicklung des Free Cashflow halte an./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 13:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 13:44 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.