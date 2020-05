NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 65,00 auf 63,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Außenwerbespezialisten überarbeitet, da sie inzwischen noch etwas vorsichtiger geworden sei, was die Erholung in der zweiten Jahreshälfte angehe, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie senkte ihre Ergebnisschätzungen bis 2022./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 17:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



