LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Ströer von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 75 Euro gesenkt. Der europäische Mediensektor berge nicht zuletzt wegen Rezessionsrisiken ein gewisses Abwärtspotenzial, schrieb Analyst Julien Roch in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Vor diesem Hintergrund ziehe er defensive Werte zyklischen Aktien vor. Das neue Votum für Ströer begründete der Experte mit dem Hinweis, dass die Papiere des Spezialisten für Außenwerbung von allen beobachteten Medienwerten in diesem Jahr am stärksten gestiegen seien./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2019 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2019 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.