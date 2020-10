HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Ströer vor Zahlen von 63 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank des Wiederhochfahrens großer Teile der Wirtschaft im dritten Quartal dürfte sich der Werbevermarkter deutlich erholt und stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte die Aussicht auf einen erneuten strikten Lockdown die gute Entwicklung im abgelaufenen Jahresviertel weiter überschatten./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.