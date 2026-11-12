Ströer Aktie
|39,16EUR
|0,72EUR
|1,87%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf die vorgelegten Zahlen. Dies sei gestützt auf ein solides Geschäft mit Außenwerbung. Das Potenzial für einen Anstieg der Marktschätzungen sei vor diesem Hintergrund begrenzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,56 €
|
Abst. Kursziel*:
34,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,79%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|25.09.26
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|02.10.26
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|14.08.26
|Ströer Sell
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Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|39,62
|3,07%
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|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
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|09:15
|LEG Immobilien Buy
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|09:13
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|08:51
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|Ströer Overweight
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|RBC Capital Markets
|08:20
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
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|07:57
|Wacker Neuson Hold
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|Bilfinger Hold
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|07:15
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|07:07
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