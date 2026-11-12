Ströer Aktie

39,16EUR 0,72EUR 1,87%
Ströer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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12.11.2026 08:29:32

Ströer SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf die vorgelegten Zahlen. Dies sei gestützt auf ein solides Geschäft mit Außenwerbung. Das Potenzial für einen Anstieg der Marktschätzungen sei vor diesem Hintergrund begrenzt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 06:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,56 € 		Abst. Kursziel*:
34,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
39,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,79%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:29 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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11.11.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
02.11.26 Ströer Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 39,62 3,07% Ströer SE & Co. KGaA

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10:03 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:52 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09:49 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Dürr Outperform Bernstein Research
09:15 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:13 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
09:12 Siemens Outperform Bernstein Research
08:57 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
08:51 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:42 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
08:37 Formycon Outperform RBC Capital Markets
08:30 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
08:29 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
08:20 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
07:54 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:15 Einhell Germany vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
06:54 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:54 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:52 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:50 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
06:49 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.11.26 Vonovia Kaufen DZ BANK
11.11.26 RWE Kaufen DZ BANK
11.11.26 Fraport Kaufen DZ BANK
11.11.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
11.11.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
11.11.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
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