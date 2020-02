NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Der Werbevermarkter dürfte aus eigener Kraft ein Umsatzwachstum von sechs Prozent und auch insgesamt gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten blieben die Papiere ein "Top Pick". Der Experte sah Potenzial für weiterhin hohe Ausschüttungen an die Aktionäre./la/jha/



