NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 87 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Zahlen zum ersten Quartal habe er sein Bewertungsmodell für den Werbekonzern aktualisiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus resultiere eine Senkung der Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für die Jahre 2022 und 2023 um zehn beziehungsweise vier Prozent./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 21:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.