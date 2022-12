HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Südzucker nach bestätigten Geschäftsjahreszielen für 2022/23, für das dritte Geschäftsquartal sowie einem Ausblick auf das neue Jahr 2023/24 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie von 14,80 auf 17,50 Euro an. Das Licht am Ende des Tunnel werde zunehmend heller, schrieb Schwarz. Er verwies angesichts einer schwächer als erwarteten Zuckerrohrernte in Indien auf weiter hohe Importpreise für Zucker. Er überarbeitete daher seine Schätzungen für das Zuckersegment und rechnet damit, dass dieses die Trendwende fortsetzen werde. Diese Sparte dürfte auch wichtig bleiben für die Verbesserung des operativen Ergebnisses im kommenden Geschäftsjahr 2023/24./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2022 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.