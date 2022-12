HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Südzucker von 14,30 auf 14,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Handelsumfeld für Bioethanol sei weniger günstig als bislang erwartet, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein positiver Nebeneffekt sei jedoch, dass die Tochter CropEnergies von der verringerten Umwandlung von Zucker in Bioethanol in Brasilien profitieren dürfte. Der Experte schraubte seine Prognosen für den Zuckerproduzenten für die Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25 leicht nach obben./edh/ck



