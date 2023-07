HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Süss Microtec nach gekappten Jahreszielen von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursreaktion am Vortag auf die Gewinnwarnung erscheine übertrieben, da der Grund dafür die Geschäftsentwicklung von Micro-Optics gewesen sei, schrieb Analyst Jonah Emerson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bereich Mikrooptik aber zähle nicht zum Kerngeschäft des Ausrüsters der Halbleiterindustrie. Emerson dagegen hält die kurz- und mittelfristigen Wachstumsaussichten und das Margenpotenzial von Süss weiterhin für attraktiv aus, nicht zuletzt auch wegen des Engagements im Bereich der künstlichen Intelligenz. Er senkte seine Schätzungen allerdings, um den neuen Zielen Rechnung zu tragen./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 08:18 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 08:18 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.