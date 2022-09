NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Suse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein starkes Wachstum in neuen Geschäftsfeldern dürfte eine Schwäche im Kernbereich des Softwareanbieters ausgleichen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Strukturelle Triebfedern wie die Digitalisierung sowie eine hohe Nachfrage seien aber nach wie vor in Kraft. Die Bewertung der Aktie biete derzeit eine gute Einstiegsmöglichkeit./jcf/mis



