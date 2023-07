NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suse nach finalen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Diese entsprächen dem, was im Mai im Zuge einer Gewinnwarnung bekannt gegeben worden sei, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie des Linux-Spezialisten sei zwar anspruchslos, aber die Herausforderungen in puncto Liquidität hätten Bestand. Investoren wünschten sich auch mehr strategische Klarheit./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 02:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.