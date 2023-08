NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suse anlässlich des geplanten Delistings der Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Aktionärsstruktur des Linuxspezialisten habe sich zunehmend als Hindernis für Investments erwiesen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Insofern überrasche es nicht, dass der Großaktionär EQT (Anteil 79 Prozent) ein öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen Aktien von 16 Euro abzüglich der Interimsdividende unterbreiten und die Börsennotierung von Suse dann beenden wolle./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:52 / ET



