NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Suse von 20 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Kurs des Linux-Spezialisten stehe an einem historischen Tiefpunkt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spreche dafür, dass die Chancen größer seien als die Risiken, das Erholungspotenzial sei sogar groß. Aber es dürfte Zeit brauchen, bis dies zur Geltung komme, betonte der Experte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.