SUSS MicroTec Aktie

50,80EUR 0,92EUR 1,84%
SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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28.10.2026 06:36:04

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50,25 € 		Abst. Kursziel*:
67,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,35%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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27.10.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.10.26 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 51,05 2,35% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Aktuelle Aktienanalysen

06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Iberdrola Buy UBS AG
27.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
27.10.26 Douglas Neutral UBS AG
27.10.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
27.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
27.10.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
27.10.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
27.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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