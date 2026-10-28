SUSS MicroTec Aktie
|50,80EUR
|0,92EUR
|1,84%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,25 €
|
Abst. Kursziel*:
67,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,35%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Suss Microtec auf 84 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
27.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
27.10.26
|ROUNDUP: Chipzulieferer Suss Microtec verlagert Produktion - Senkt Prognose (dpa-AFX)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|30.09.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|31.03.26
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|06.08.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|11.05.26
|SUSS MicroTec Halten
|DZ BANK
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SUSS MicroTec Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|51,05
|2,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research