FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re auf "Halten" mit einem fairen Wert von 87 Franken belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie beschäftigt sich Analyst Thorsten Wenzel mit Extremwetterlagen und schlussfolgert: Die Zunahme solcher Ereignisse berge für Versicherer einerseits die Gefahr von Fehleinschätzungen, andererseits aber auch die Chance für stärkeres Wachstum. Swiss Re leide 2021 erneut unter einer hohen Großschadenbelastung, wobei Preiserhöhungen in den entsprechenden Geschäftsfeldern bei 'normaler' Schadenbelastung künftig dann aber zu erheblich verbesserten versicherungstechnischen Ergebnissen führen dürften. Zur Lebensrückversicherungssparte schrieb er, dass im zweiten Halbjahr wegen der Ausbreitung der Delta-Variante in den USA und der damit steigenden Todesrate mit Belastungen zu rechnen sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 09:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 10:03 / MESZ





