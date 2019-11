NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re nach einer Investorenveranstaltung von 95 auf 99 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor dem Hintergrund zunehmender Befürchtungen rund um das US-Schadenrückversicherungsgeschäft sei der Investorentag so positiv ausgefallen, wie man es erwarten konnte, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 19:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 19:08 / ET



