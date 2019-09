FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Swiss Re von 108 auf 114 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Swiss Re profitiere von einem verbesserten Marktumfeld sowohl in der Rückversicherung als auch in der Industrieversicherung und habe begonnen, die Probleme bei Corporate Solutions zu adressieren, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei im Vergleich zu anderen Rückversicherern attraktiv./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 09:03 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / 09:19 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.