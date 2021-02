NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Swiss Re nach Jahreszahlen von 95 auf 98 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für den Schweizer Rückversicherer stiegen in den Jahren 2021 bis 2023 im Schnitt um 1,6 Prozent pro Jahr, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf bessere Aussichten im Geschäft mit Nichtlebensversicherungen und im Direktgeschäft mit großen Unternehmen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 07:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 07:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.