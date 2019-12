NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re anlässlich des Verkaufs von ReAssure von 118 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Veräußerung der britischen Tochter sei ein strategischer Meilenstein für den Rückversicherer, schrieb Analyst Michael Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Der erzielte Preis von 3,25 Milliarden britische Pfund sei positiv für die Aktionäre, vor allem, wenn man den gescheiterten Börsengang von ReAssure in diesem Jahr berücksichtige./edh/mis



