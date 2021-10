ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen.

Der Schadenaufwand für Katastrophen-Schäden fielen beim Schweizer Rückversicherer niedriger als von ihm gedacht aus, sei aber nur leicht besser als die Markterwartungen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sei 2021 für die Swiss Re aber ein schweres Katastrophen-Jahr und liege um knapp ein Drittel über dem eingeplanten Budget./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 06:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.