Swiss Re Aktie
|172,80EUR
|3,50EUR
|2,07%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
05.11.2026 11:24:51
Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Überschuss des Rückversicherers liege zwar über der Erwartung, allerdings sei Umsatzschwäche erkennbar, schrieb Kamran M. Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
157,75 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-17,59%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
158,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,93%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:27
|SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:00
|Swiss Re erhöht Gewinn in den ersten neun Monaten 2026 um 3% auf 4,2 Mrd. USD (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re delivers 3% increase in net income to USD 4.2 billion for the first nine months of 2026 (EQS Group)
|
04.11.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|172,65
|1,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:33
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12:30
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research