MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise von 90 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller habe im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen und den bisher konservativen Margenausblick angehoben, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Offenbar werde das Unternehmen ebenso wie die Konkurrenz mit der Corona-Pandemie, dem Lockdown im Frühjahr und der Rezession gut fertig. Nach dem jüngsten Kursanstieg sei die Aktie aber recht teuer./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 08:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.