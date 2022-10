MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach Umsatzzahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Anders als beim Konkurrenten Givaudan aus der Schweiz habe sich das Umsatzwachstum des niedersächsischen Herstellers von Duftstoffen und Aromen nicht verlangsamt, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das sollte der Stimmung der Anleger Auftrieb verleihen. Und auch langfristig sei die Geschäftsperspektive gut./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 07:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



