NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Symrise-Aktien mit "Buy" bewertet und ein Kursziel von 100 Euro genannt. Die Skepsis des Marktes rund um die zyklische Widerstandskraft und die Kapitalverteilung sollte zu gegebener Zeit durch die von der Investmentbank bevorzugten Branchenwerte widerlegt werden, schrieben die Experten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Niedrigzinsumfelds empfehlen sie auch defensive Aktien mit einer unterschätzten Preissetzungsmacht. Symrise gehört vor diesen Hintergründen zu den Kaufempfehlungen./tih/ajx



